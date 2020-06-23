Всё больше москвичей излечиваются от COVID-19

В российской столице вылечились еще 2 578 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19, их число продолжает неуклонно расти. Такие свежие данные обнародовала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В целом на сегодня уже выздоровели 139 тысяч 248 человек, перенёсших новый тип коронавиурса.

После лечения медики проводят обязательные специальные исследования для подтверждения отсутствие у человека заболевания. При выписке всем, кому требуется оставаться под наблюдением, получают необходимые рекомендации, отмечает АГН «Москва».

Кроме того, по-прежнему все поправившиеся горожане, которые отвечают ряду требований, могут добровольно стать донорами плазмы. Для этого надо позвонить на горячую линию по номеру 8-495-870-45-16.

Между тем, с сегодняшнего дня в Москве активирован очередной этап смягчения ограничений, вызванных эпидемией коронавируса. К нормальному функционированию возвращаются детские сады, фитнес-клубы, туристические агентства, учреждения соцзащиты, передает RT. Кроме того, заведения общественного питания отныне могут работать в полном объёме, а не только посредством летних веранд.

