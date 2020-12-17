«Все средства доведены». Глава Нижегородской области выяснил ситуацию с выплатами медикам

Выплаты сотрудникам военного госпиталя в Нижнем Новгороде за работу с пациентами с COVID-19 находятся в ведении Минобороны РФ, а не Минздрава РФ, сообщает пресс-службы правительства Нижегородской области.

В сообщении говорится, что глава региона Глеб Никитин оперативно провел консультации с военным ведомством, где завили, что полагающиеся за третий квартал средства были выплачены.

Что касается выплат за четвёртый квартал, то в Минобороны рассказали о единичных технических проблемах, которые в настоящий момент устранены и все средства доведены до военного госпиталя в Нижнем Новгороде.

Ранее в ходе ежегодной большой пресс-конференции президенту РФ Владимиру Путину пожаловались на то, что выплаты за работу с пациентами, заразившимися COVID-19, сотрудники военного госпиталя в Нижнем Новгороде последний раз получали в сентябре.

