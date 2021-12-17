Врио главы МЧС раскритиковал реформу «Центроспаса»
Реформирование отряда «Центроспас» является «подрывом духа спасателей». Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян в интервью РБК.
Ранее замглавы МЧС Андрей Гуревич предложил экс-руководителю ведомства Евгению Зиничеву преобразовать «Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС "Центроспас"» в «Центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС России», напоминает РИА ФАН. Таким образом подразделение могло бы выполнять как госзадания, так и коммерческие услуги. В октябре действие реформы было приостановлено. Однако на фоне планировавшихся изменений были уволены десятки специалистов, часть несогласных сотрудников уволилась самостоятельно.
По словам Чуприяна, в случае преобразования «Центроспаса» спасатели оказывали бы услугу по спасению и отправляли «людей в кассу», что противоречит духу МЧС.
«Спасать человеческую жизнь и при этом все время думать о том, во сколько, какой счет вам предъявят, это неприемлемо», — подчеркнул врио главы ведомства.
В то же время Чуприян допустил, что некоторые спасательные подразделения — например, авиация — могут оказывать коммерческие услуги.
Кроме того, врио министра рассказал, что рекомендовал руководству «Центроспаса» изменить позицию, «быть объективными и не забывать про требовательность». Чуприян подчеркнул, что главное — человеческий ресурс, и недопустимо «приравнивать к железу» спасателя и отправлять его «на списание».
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