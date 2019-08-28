Врачи рассказали о времени ужина, которое провоцирует рак
28 августа11:47
Ученые не рекомендуют ужинать после 21 часа. Исследования показали, что поздний прием пищи на 20% повышает вероятность развития рака простаты, пишет Prima.Media.
Связь между временем ужина и развития рака, утверждают медики, развивается в связи с влиянием пищи на биологические ритмы и оказывает негативное влияние на здоровье человека.
Ранее в эфире НСН президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова объяснила, с чем связан рост количества диабетиков в России.
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