Врач скорой помощи поставила диагноз младенцу с помощью интернета. Видео

На кадрах видно, как женщина в форме сотрудника скорой, сидя рядом с пациентом, зачитывает предположительный диагноз с телефона. Предположительно, специалист просматривала медицинский интернет-форум, где пациенты описывают свои симптомы и задают вопрос врачам, сообщает Ura.ru.

Ранее президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН напомнил о том, что в проблемах, котором особенно подвержены провинциальные медучреждения, виновата реформа здравоохранения, а именно неудачная оптимизация поликлиник и больниц.

