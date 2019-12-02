Врач скорой помощи поставила диагноз младенцу с помощью интернета. Видео
В Братске в Иркутской области фельдшер скорой помощи приехав на вызов к больному ребенку не смогла оказать помощь пациенту самостоятельно. Чтобы поставить диагноз медработник обратилась за помощью к интернет-ресурсам, сообщает Телеканал «360». Инцидент с участием сотрудницы скорой помощи на видео сняла мать ребенка.
На кадрах видно, как женщина в форме сотрудника скорой, сидя рядом с пациентом, зачитывает предположительный диагноз с телефона. Предположительно, специалист просматривала медицинский интернет-форум, где пациенты описывают свои симптомы и задают вопрос врачам, сообщает Ura.ru.
Ранее президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН напомнил о том, что в проблемах, котором особенно подвержены провинциальные медучреждения, виновата реформа здравоохранения, а именно неудачная оптимизация поликлиник и больниц.
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