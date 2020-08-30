Врач рассказала о необычной пользе ношения бороды
Врач-дерматовенеролог высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Козлова считает, что мужчине носить бороду полезно. Она является дополнительной защитой от онкологии, рассказала эксперт в интервью с «АиФ».
Ношение бороды усиливает защитные функции кожи.
«Борода и любая другая растительность на коже лица надежно защищает кожу лица от прямого попадания ультрафиолета, а это отличный способ защиты от онкологии», — заявила Козлова.
Чувствительность зубов и десен к холоду также поможет снизить борода, сообщает РИА Новости.
«Растительность на лице обеспечивает фильтрацию воздуха, а это способствует сохранению здоровья зубов и десен», — отметила она.
И, конечно, борода не подразумевает часто бритье, которое из-за механического воздействия на кожу способствует возникновению различных аллергических реакции, в том числе и угревой сыпи.
Чтобы сохранить здоровье, дерматовенеролог рекомендовала ухаживать за бородой и содержать ее в чистоте.
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