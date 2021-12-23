Врач рассказал о мерах безопасности в морозную погоду

«У нас есть сейчас мода ходить в низеньких носочках в любую погоду. Я даже вчера видел таких людей. И это, конечно, может довести до проблем», — сказал он. По словам эксперта, достаточное количество воды необходимо пить для того, чтобы кровь хорошо «ходила» и грела, так как от мороза капилляры сокращаются, а если есть недостаток жидкости, организм человека гораздо быстрее может охладиться.

При этом Хухрев не рекомендует носить маску на улице во время сильных холодов, так как в этом случае влага быстро конденсируется, поэтому маска может превратиться в кусок льда и мешает человеку дышать.

Ранее стало известно об опасности ношения коротких брюк в холода.

