Врач рассказал о мерах безопасности в морозную погоду
Во время морозов необходимо не носить низкие носки и пить достаточное количество воды, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление врача-терапевта Алексея Хухрева.
«У нас есть сейчас мода ходить в низеньких носочках в любую погоду. Я даже вчера видел таких людей. И это, конечно, может довести до проблем», — сказал он. По словам эксперта, достаточное количество воды необходимо пить для того, чтобы кровь хорошо «ходила» и грела, так как от мороза капилляры сокращаются, а если есть недостаток жидкости, организм человека гораздо быстрее может охладиться.
При этом Хухрев не рекомендует носить маску на улице во время сильных холодов, так как в этом случае влага быстро конденсируется, поэтому маска может превратиться в кусок льда и мешает человеку дышать.
Ранее стало известно об опасности ношения коротких брюк в холода.
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