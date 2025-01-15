Врач Аршинская предупредила о рисках холодового шока при купаниях на Крещение

19 января 2025 года в России пройдет традиционное празднование Крещения Господня, включающее богослужения и крещенские купания в прорубях и купелях. Врач-терапевт «СМ-Клиники» Екатерина Аршинская в беседе с «Газетой.Ru» предостерегла верующих о возможных опасностях при купании в холодной воде, в том числе о риске холодового шока.

Эксперт объяснила, что холодовой шок — это реакция организма на резкое охлаждение, вызывающая сужение сосудов и спазм мышц. Погружение в холодную воду может спровоцировать учащение сердечных сокращений, повышение артериального давления и даже попадание воды в дыхательные пути, что может привести к удушью.