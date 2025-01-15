Врач Аршинская предупредила о рисках холодового шока при купаниях на Крещение
19 января 2025 года в России пройдет традиционное празднование Крещения Господня, включающее богослужения и крещенские купания в прорубях и купелях. Врач-терапевт «СМ-Клиники» Екатерина Аршинская в беседе с «Газетой.Ru» предостерегла верующих о возможных опасностях при купании в холодной воде, в том числе о риске холодового шока.
Эксперт объяснила, что холодовой шок — это реакция организма на резкое охлаждение, вызывающая сужение сосудов и спазм мышц. Погружение в холодную воду может спровоцировать учащение сердечных сокращений, повышение артериального давления и даже попадание воды в дыхательные пути, что может привести к удушью.
Симптомы холодового шока включают гипервентиляцию, головокружение, тошноту и потерю сознания. Аршинская также предупредила о возможности гипотермии, при которой температура тела падает ниже 35 градусов, что может вызвать спутанность сознания и остановку сердца.
Врач подчеркнула важность быстрого оказания первой помощи, включая согревание пострадавшего и срочный вызов скорой помощи. Важно обеспечить тепло, снять мокрую одежду и при необходимости провести реанимацию, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru