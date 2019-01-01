Общество
В соответствии с законом о туризме, туристам вернут сумму в полном объеме или предложат альтернативные варианты отдыха.
Возврат стоимости путевок не вылетевшим в Грузию займет от двух недель
21 июня23:24
Возврат денежных средств за купленные в Грузию путевки тем, кто не успел выехать на отдых, займет от двух недель, сообщила Агентству «Москва» сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
В соответствии с законом о туризме, туристам вернут сумму в полном объеме или предложат альтернативные варианты отдыха.
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