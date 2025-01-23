ВОЗ: Пик заболеваемости гриппом в Европейском регионе ещё не пройден

В ВОЗ предупредили, что согласно прогнозу, роста числа госпитализаций пациентов с диагнозом грипп следует ожидать в ближайшие недели. Во всемирной организации также напомнили об угрозе, которая по-прежнему исходит от COVID-19.

«Важно сохранять бдительность и использовать защитные меры, учитывая, что ситуация может в любой момент измениться к худшему», - добавили в ВОЗ.

Ранее профессор Продеус назвал самую уязвимую перед гриппом группу людей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

