ВОЗ: Пик заболеваемости гриппом в Европейском регионе ещё не пройден
Пик по заболеваемости гриппом в Европейском регионе на сегодняшний день не пройден, заявили во Всемирной организации здравоохранения, передает ТАСС.
В ВОЗ предупредили, что согласно прогнозу, роста числа госпитализаций пациентов с диагнозом грипп следует ожидать в ближайшие недели. Во всемирной организации также напомнили об угрозе, которая по-прежнему исходит от COVID-19.
«Важно сохранять бдительность и использовать защитные меры, учитывая, что ситуация может в любой момент измениться к худшему», - добавили в ВОЗ.
Ранее профессор Продеус назвал самую уязвимую перед гриппом группу людей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru