Вакцину «Спутник Лайт» одобрили в Лаосе

Власти Лаоса одобрили применение однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), передает ТАСС.

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В РФПИ отметили, что республика стала 20-м по счету страной, где была одобрена вакцина. Ранее в марте текущего года в Лаосе была зарегистрована вакцина «Спутник V».

Во вторник глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Всемирная организация здравоохранения решит вопрос о признании «Спутника V» в ближайшие несколько месяцев.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаСпутник
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