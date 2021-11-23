Вакцину «Спутник Лайт» одобрили в Лаосе

В РФПИ отметили, что республика стала 20-м по счету страной, где была одобрена вакцина. Ранее в марте текущего года в Лаосе была зарегистрована вакцина «Спутник V».

Во вторник глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Всемирная организация здравоохранения решит вопрос о признании «Спутника V» в ближайшие несколько месяцев.