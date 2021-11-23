Вакцину «Спутник Лайт» одобрили в Лаосе
Власти Лаоса одобрили применение однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), передает ТАСС.
В РФПИ отметили, что республика стала 20-м по счету страной, где была одобрена вакцина. Ранее в марте текущего года в Лаосе была зарегистрована вакцина «Спутник V».
Во вторник глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Всемирная организация здравоохранения решит вопрос о признании «Спутника V» в ближайшие несколько месяцев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru