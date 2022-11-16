ВОЗ: до миллиарда человек во всем мире рискуют потерять слух
Около миллиарда человек по всему миру могут столкнуться с риском потери слуха. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения, опубликованном в журнале The BMJ Global Health.
По мнению экспертов ВОЗ, такое число людей может оглохнуть из-за прослушивания музыки в наушниках на высокой громкости и посещений клубов или подобных заведений.
К такому выводу специалисты пришли, проанализировав свыше 30 исследований по этой теме из России, Великобритании, Франции, Испании и других стран.
Выводы показали, что использование наушников на небезопасной громкости распространено на 24% во всем мире, а посещение шумных заведений — на 48%.
Ранее глава ВОЗ заявил, что человечество не готово к появлению новой пандемии и создать необходимые меры профилактики для граждан, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 380 / сут.
Умерли
391 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 906 / сут.
- ВОЗ: до миллиарда человек во всем мире рискуют потерять слух
- Зеленский заявил о непричастности Украины к падению ракеты в Польше
- Императорский фарфоровый завод выпустил чайную пару в честь манифеста нового театра
- Канцлер ФРГ понадеялся на проигрыш Трампа на президентских выборах в 2024 году
- Приставы РФ принудительно взыскивают с Google свыше 21 млрд рублей штрафа
- Украину обвинили в поставках запрещенного оружия Азербайджану
- Кадровики назвали причины отказа от новогодних корпоративов в России
- Кизлярский коньячный завод будет выращивать свой виноград
- Тишковец: 20-сантиметровые сугробы вырастут в Москве к концу недели
- Россия вошла в десятку стран-лидеров в сфере цифровизации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru