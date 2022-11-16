ВОЗ: до миллиарда человек во всем мире рискуют потерять слух

Около миллиарда человек по всему миру могут столкнуться с риском потери слуха. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения, опубликованном в журнале The BMJ Global Health.

По мнению экспертов ВОЗ, такое число людей может оглохнуть из-за прослушивания музыки в наушниках на высокой громкости и посещений клубов или подобных заведений.