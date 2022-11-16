ВОЗ: до миллиарда человек во всем мире рискуют потерять слух

Около миллиарда человек по всему миру могут столкнуться с риском потери слуха. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения, опубликованном в журнале The BMJ Global Health.

По мнению экспертов ВОЗ, такое число людей может оглохнуть из-за прослушивания музыки в наушниках на высокой громкости и посещений клубов или подобных заведений.

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К такому выводу специалисты пришли, проанализировав свыше 30 исследований по этой теме из России, Великобритании, Франции, Испании и других стран.

Выводы показали, что использование наушников на небезопасной громкости распространено на 24% во всем мире, а посещение шумных заведений — на 48%.

Ранее глава ВОЗ заявил, что человечество не готово к появлению новой пандемии и создать необходимые меры профилактики для граждан, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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