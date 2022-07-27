ВОЗ: Число заражений коронавирусом в мире превысило 570 млн

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала более 570 млн случаев заражения коронавирусом в мире, передает ТАСС.

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Число смертельных случаев превысило 6,38 млн. Организация ведет статистику по данным, предоставляемых государствами.

Отметка в 300 млн была пройдена в начале января текущего года, 400 млн - 10 февраля, 500 млн - 14 апреля.

Наибольшее число заражений зарегистрировано в США (более 89,4 млн), Индии (более 43,9 млн) и Бразилии (более 33,6 млн).

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:КоронавирусВОЗ
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