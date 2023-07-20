Baza: двух человек госпитализировали с подозрением на холеру под Тамбовом

По данным СМИ, один из госпитализированных - 20-летний гражданин Индии. Уточняется, что 13 июля он прилетел из Дели московский аэропорт Шереметьево, после чего уже уехал в Тамбовскую область, где был доставлен в больницу 17 июля с подозрением на холеру.



Сегодня, 20 июля, в больницу региона доставили еще одного заболевшего, 23-летнего мужчину. Примечательно, что он прилетел в Шереметьево на одном самолете с первым госпитализированным, пишет «База».



Telegram-канал отмечает, что в настоящий момент на холеру проверяют всех пассажиров того самолета, практически все из которых трудятся на одном предприятии в Тамбовской области, передает «Радиоточка НСН».

