Baza: двух человек госпитализировали с подозрением на холеру под Тамбовом
В Тамбовской области госпитализировали двух человек с подозрением на холеру, передает Telegram-канал Baza.
По данным СМИ, один из госпитализированных - 20-летний гражданин Индии. Уточняется, что 13 июля он прилетел из Дели московский аэропорт Шереметьево, после чего уже уехал в Тамбовскую область, где был доставлен в больницу 17 июля с подозрением на холеру.
Сегодня, 20 июля, в больницу региона доставили еще одного заболевшего, 23-летнего мужчину. Примечательно, что он прилетел в Шереметьево на одном самолете с первым госпитализированным, пишет «База».
Telegram-канал отмечает, что в настоящий момент на холеру проверяют всех пассажиров того самолета, практически все из которых трудятся на одном предприятии в Тамбовской области, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru