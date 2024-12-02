Вован и Лексус назвали самую глупую жертву пранков

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) признались, что считают самой глупой жертвой пранков бывшего главу правительства Северной Македонии Зорана Заева, в интервью блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву. Запись беседы доступна в соцсети «ВКонтакте».

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По словам пранкеров, в разговоре с политиком они представлялись экс-президентом Украины Петром Порошенко. При этом запись разговора не публиковалась около года.

В течение этого времени Заев передавал «Порошенко» контакты государственных деятелей из Косово и отправлял через мессенджер WhatsApp фото со встреч с другими политиками.

Ранее Кузнецов (Вован) опроверг сообщения о якобы имевшем место розыгрыше шоумена Максима Галкина. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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