Вован и Лексус назвали самую глупую жертву пранков

По словам пранкеров, в разговоре с политиком они представлялись экс-президентом Украины Петром Порошенко. При этом запись разговора не публиковалась около года.

В течение этого времени Заев передавал «Порошенко» контакты государственных деятелей из Косово и отправлял через мессенджер WhatsApp фото со встреч с другими политиками.

Ранее Кузнецов (Вован) опроверг сообщения о якобы имевшем место розыгрыше шоумена Максима Галкина. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

