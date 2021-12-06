Воробьев поручил внедрить новый стандарт обслуживания домов в Подмосковье

Новый стандарт обслуживания домов через систему сервисных управляющих организаций должен быть повсеместно внедрен в Подмосковье. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на поручение губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Так, внедряется единый брендинг «Наш дом». Управляющая компания обязательно должна иметь кадры, свою технику и офис с понятным графиком работ. Кроме того, для удобства жителей должна функционировать система одного окна и электронная запись. Обращение гражданина должно рассматриваться не дольше 10 минут.