Воробьев поручил внедрить новый стандарт обслуживания домов в Подмосковье

Новый стандарт обслуживания домов через систему сервисных управляющих организаций должен быть повсеместно внедрен в Подмосковье. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на поручение губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Так, внедряется единый брендинг «Наш дом». Управляющая компания обязательно должна иметь кадры, свою технику и офис с понятным графиком работ. Кроме того, для удобства жителей должна функционировать система одного окна и электронная запись. Обращение гражданина должно рассматриваться не дольше 10 минут.

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Как отметил Воробьев, такой стандарт внедряют уже 10 пилотных компаний в Одинцове, Химках, Щелкове, Подольске и Мытищах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПодмосковьеРоссия
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