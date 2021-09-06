Воробьев назвал приоритеты властей Подмосковья
Глава Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритеты в развитии региона в ходе совещания с членами правительства и главами муниципалитетов.
Среди приоритетов, в частности, поддержка пенсионеров, работы сферы ЖКХ, помощь фермерам, благоустройство территорий, а также обращения с отходами.
По словам Воробьева, за несколько лет изменился формат встреч с жителями региона, в частности, увеличилось число предложений и снизилось количество жалоб. Губернатор назвал целью властей региона качественное изменение «каждого уголка» и решение проблем жителей, приводит его слова «Радио 1».
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