Воробьев назвал приоритеты властей Подмосковья

Глава Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритеты в развитии региона в ходе совещания с членами правительства и главами муниципалитетов.

Среди приоритетов, в частности, поддержка пенсионеров, работы сферы ЖКХ, помощь фермерам, благоустройство территорий, а также обращения с отходами.

По словам Воробьева, за несколько лет изменился формат встреч с жителями региона, в частности, увеличилось число предложений и снизилось количество жалоб. Губернатор назвал целью властей региона качественное изменение «каждого уголка» и решение проблем жителей, приводит его слова «Радио 1».





