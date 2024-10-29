Вологодский губернатор назвал «либеральным» ограничение продажи алкоголя

По его словам, решение местных властей, согласно которому приобретать алкоголь в области можно будет только с 12 до 14 часов, является «абсолютно либеральным» и полностью соблюдает права и свободы человека.

«Законопроект не нарушает образ жизни и, к сожалению, бытовые привычки наших граждан», - указал чиновник.

Ранее Филимонов заявил, что в федеральном рейтинге трезвости регионов Вологодская область занимает 71 место, что является «позорным» результатом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

