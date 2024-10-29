Вологодский губернатор назвал «либеральным» ограничение продажи алкоголя
В Вологодской области не запрещают, а именно ограничивают продажу алкоголя. Об этом «Газете.Ru» рассказал губернатор региона Георгий Филимонов.
По его словам, решение местных властей, согласно которому приобретать алкоголь в области можно будет только с 12 до 14 часов, является «абсолютно либеральным» и полностью соблюдает права и свободы человека.
«Законопроект не нарушает образ жизни и, к сожалению, бытовые привычки наших граждан», - указал чиновник.
Ранее Филимонов заявил, что в федеральном рейтинге трезвости регионов Вологодская область занимает 71 место, что является «позорным» результатом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru