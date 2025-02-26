Володин: В России защищены все политические права

По его словам, соответствующие стандарты в России «выше, чем в европейских государствах».

«Они выше, чем в европейских государствах, которые превратили в тюрьму народов Евросоюз... На них что ли будем равняться?» - заключил он.

Ранее Евросоюз на год продлил санкции в отношении физлиц и компаний из РФ, которые, по мнению объединения, являются нарушителями прав человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

