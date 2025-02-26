Володин: В России защищены все политические права

В России защищены все политические права. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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По его словам, соответствующие стандарты в России «выше, чем в европейских государствах».

«Они выше, чем в европейских государствах, которые превратили в тюрьму народов Евросоюз... На них что ли будем равняться?» - заключил он.

Ранее Евросоюз на год продлил санкции в отношении физлиц и компаний из РФ, которые, по мнению объединения, являются нарушителями прав человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:РоссияПрава ЧеловекаГосдумаВячеслав Володин

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