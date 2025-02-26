Володин: В России защищены все политические права
26 февраля 202513:59
В России защищены все политические права. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, соответствующие стандарты в России «выше, чем в европейских государствах».
«Они выше, чем в европейских государствах, которые превратили в тюрьму народов Евросоюз... На них что ли будем равняться?» - заключил он.
Ранее Евросоюз на год продлил санкции в отношении физлиц и компаний из РФ, которые, по мнению объединения, являются нарушителями прав человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru