Володин опроверг информацию об ужесточении мер за публичное оскорбление власти

По его словам, информация, которую распространили СМИ, не соответствует действительности.

«Законопроект не внесен в Государственную Думу и нами не рассматривается», — следует из его заявления, представленного на сайте Госдумы

Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев рассказал, что разработал проект поправок в статью 319 Уголовного кодекса «Оскорбление представителя власти». Депутат уточнил, что предлагается увеличить штраф с 40 тысяч до 80 тысяч рублей, а если оскорбление нанесено через интернет, то штраф увеличат до 1 млн рублей, срок обязательных работ - до 480 часов, принудительных работ - до двух лет или лишения свободы - до двух лет, напоминает «Радиоточка НСН».

