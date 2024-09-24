Володин опроверг информацию об ужесточении мер за публичное оскорбление власти
В Госдуме не обсуждают ужесточение наказания за публичное оскорбление власти, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, информация, которую распространили СМИ, не соответствует действительности.
«Законопроект не внесен в Государственную Думу и нами не рассматривается», — следует из его заявления, представленного на сайте Госдумы
Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев рассказал, что разработал проект поправок в статью 319 Уголовного кодекса «Оскорбление представителя власти». Депутат уточнил, что предлагается увеличить штраф с 40 тысяч до 80 тысяч рублей, а если оскорбление нанесено через интернет, то штраф увеличат до 1 млн рублей, срок обязательных работ - до 480 часов, принудительных работ - до двух лет или лишения свободы - до двух лет, напоминает «Радиоточка НСН».
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