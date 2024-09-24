«Отношусь спокойно!»: Делягин заявил, что есть проблемы поважнее оскорбления депутатов

Необходимо сначала вернуть уголовную ответственность за побои, а уже потом криминализировать оскорбления депутатов, заявил в беседе с НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

В Госдуме предложили ужесточить наказание за публичное оскорбление ее представителя. Согласно поддержанному правительством проекту поправок от депутата Василия Пискарева, предлагается увеличить штраф с 40 тысяч до 80 тысяч рублей, а если оскорбление нанесено через интернет, то штраф увеличат до 1 млн рублей, срок обязательных работ - до 480 часов, принудительных работ - до двух лет или лишения свободы - до двух лет. Делягин отметил, что сам спокойно относится даже к жесткой критике в свой адрес.