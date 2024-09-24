«Отношусь спокойно!»: Делягин заявил, что есть проблемы поважнее оскорбления депутатов
У депутатов особый статус, так как их избрали граждане, которые имеют право высказывать свое мнение, к этому нужно относиться спокойно, заявил НСН депутат Михаил Делягин.
Необходимо сначала вернуть уголовную ответственность за побои, а уже потом криминализировать оскорбления депутатов, заявил в беседе с НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
В Госдуме предложили ужесточить наказание за публичное оскорбление ее представителя. Согласно поддержанному правительством проекту поправок от депутата Василия Пискарева, предлагается увеличить штраф с 40 тысяч до 80 тысяч рублей, а если оскорбление нанесено через интернет, то штраф увеличат до 1 млн рублей, срок обязательных работ - до 480 часов, принудительных работ - до двух лет или лишения свободы - до двух лет. Делягин отметил, что сам спокойно относится даже к жесткой критике в свой адрес.
«Я считаю, что за оскорбление представителей исполнительной и судебной власти наказания нужны. Но нужно очень четко различать высказывание мнения о человеке от оскорбления. Потом мнение может быть обосновано деятельностью человека. Например, человек голосовал за повышение пенсионного возраста. Для большинства граждан России это тягчайшее оскорбление. Так что как это будут считать - не очень понятно. Я понимаю, что у депутатов немножко особое положение, потому что нас избирали граждане, а граждане имеют право высказывать свое мнение. Я лично очень спокойно отношусь даже к самым резким высказываниям в свой адрес. Я рассматриваю это как то, что меня путают с представителями "Единой России"», - поделился он.
По словам Делягина, сегодня есть более остро стоящие вопросы, например, ужесточение наказания за побои.
«Оскорбление и даже избиение людей у нас декриминализировано сейчас, что мне кажется абсолютно нелепым. Поэтому я считаю, что сначала нужно вернуть криминализацию избиения, особенно на фоне нынешнего поведения мигрантов в России и, так сказать, новых россиян, а потом уже заботиться о себе. Так что есть более актуальные вещи. Сейчас у нас побои - это административное правонарушение, как переход улицы на красный свет», - рассказал он.
Ранее стендап-комика Дмитрия Гаврилова арестовали по решению Нижегородского районного суда на 13 суток за оскорбление офицеров российской армии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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