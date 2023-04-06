Володин: на вейпы введут повышенные акцизы

В налоговое законодательство России будут внесены изменения, вводящие многократно увеличенные акцизы на вейпы. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости.

По его словам, к принятию поправок депутаты перейдут после того, как примут закон о полном запрете использования вейпов несовершеннолетними.

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Спикер напомнил, что в Белоруссии и Казахстане вейпы разрешены. Исходя из этого, он призвал найти такое решение, при котором вейпы были бы разрешены, но переведены в категорию дорогих товаров.

Ранее стало известно, что большинство россиян поддерживают запрет продажи вейпов, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:АкцизыГосдумаВячеслав ВолодинВейпы

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