Володин: на вейпы введут повышенные акцизы

В налоговое законодательство России будут внесены изменения, вводящие многократно увеличенные акцизы на вейпы. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости.

По его словам, к принятию поправок депутаты перейдут после того, как примут закон о полном запрете использования вейпов несовершеннолетними.