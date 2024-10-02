Володин: Голосование по запрету чайлдфри будет поименным

Он указал, что такое решение было принято из-за того, что «не все среди депутатов поддерживают эту меру».

По его словам, поименное голосование является «вопросом будущего — быть депутату или не быть в этом зале».

«Потому что кто может быть против? Вы что в пробирке родились? Тогда вы будете против своих матерей, против их выбора родить вас, против своей страны... Тогда надо вообще разобраться, кто за вас голосовал», - заключил спикер.

Ранее Володин заявил, что законопроект, направленный на запрет пропаганды идеологии чайлдфри, не затрагивает индивидуальные решения женщин об отказе от рождения детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

