Володин: Голосование по запрету чайлдфри будет поименным
Голосование по законопроекту о запрете пропаганды чайлдфри будет поименным. Как сообщает «Дума ТВ», об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он указал, что такое решение было принято из-за того, что «не все среди депутатов поддерживают эту меру».
По его словам, поименное голосование является «вопросом будущего — быть депутату или не быть в этом зале».
«Потому что кто может быть против? Вы что в пробирке родились? Тогда вы будете против своих матерей, против их выбора родить вас, против своей страны... Тогда надо вообще разобраться, кто за вас голосовал», - заключил спикер.
Ранее Володин заявил, что законопроект, направленный на запрет пропаганды идеологии чайлдфри, не затрагивает индивидуальные решения женщин об отказе от рождения детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru