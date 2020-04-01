Волочкова написала о домогательствах экс-директора балета Мариинки
Бывшая балерина Анастасия Волочкова выпустила книгу своих мемуаров,в которой обвинила экс-директора балета Мариинского театра Махара Вазиева в сексуальных домогательствах.
По словам Волочковой, в тот момент ей было 19 лет. Начавший с ней работать Вазиев, утверждает она, публично заявлял, что она будет принадлежать ему. Экс-балерина также рассказала, что в тот момент состояла в отношениях с солистом Мариинского театра Фарухом Рузиматовым, сообщает сайт KP.Ru.
Волочкова подчеркнула, что и тогда, и сейчас, считала неприемлемым строить карьеру через секс.
Также она заявила, что Вазиев предлагал ей делиться с ним гонорарами в обмен на предоставление ей большего числа ролей.
Ранее Волочкова пожаловалась, что не может оформить пенсию из-за многолетней тяжбы с Большим театром. Как подсчитал сайт Дни.ру, 44-летняя экс-балерина должна получать ежемесячное пособие в размере 30 тысяч рублей.
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