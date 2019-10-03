«Пьяная вишня в купели». Волочкова вновь раскачала соцсети голым видео

Балерина Анастасия Волочкова продолжает радовать своих поклонников съёмками себя любимой и одновременно провоцировать завистников. Бывшая прима Большого театра уже в который раз снялась почти обнаженной в ледяной купели. Как пишут «Дни.ру», артиста очень любит попариться в бане, а после этого принять ледяную ванну в большой бочке, установленной рядом с её домом. О своём моционе балерина регулярно отчитывается в личном «Инстаграме».

На этот раз балерина снялась, прикрывшись парными вениками, украшенными жёлтой осенней листвой. Однако подписчики посчитали, что артистка была, как говорится, навеселе. Подозрение в употреблении горячительных напитков вызвало поведение Анастасии – её речь была несколько заторможена, а поведение игриво-восторженна.