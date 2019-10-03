«Пьяная вишня в купели». Волочкова вновь раскачала соцсети голым видео

3 октября 201918:48

Балерина Анастасия Волочкова продолжает радовать своих поклонников съёмками себя любимой и одновременно провоцировать завистников. Бывшая прима Большого театра уже в который раз снялась почти обнаженной в ледяной купели. Как пишут «Дни.ру», артиста очень любит попариться в бане, а после этого принять ледяную ванну в большой бочке, установленной рядом с её домом. О своём моционе балерина регулярно отчитывается в личном «Инстаграме».

На этот раз балерина снялась, прикрывшись парными вениками, украшенными жёлтой осенней листвой. Однако подписчики посчитали, что артистка была, как говорится, навеселе. Подозрение в употреблении горячительных напитков вызвало поведение Анастасии – её речь была несколько заторможена, а поведение игриво-восторженна.

Сразу же под видео посыпались критические комментарии: «Пьяная вишня в купели», «Настюша опять приняла на грудь», «Хорошо хоть походы в туалет не транслирует», «Отморозилась капитально Настенька». Вот лишь малый набор критических стрел, выпущенных в качестве реакции на пост.

Однако, у Анастасии Волочковой, по традиции, нашлось и немало защитников, которые вступились за любимицу. Они пожелали её здоровья, всегда оставаться такой же жизнерадостной и не слушать злопыхателей. Впрочем, был и ещё один вариант поддержки – несколько двусмысленный: «Не надо писать плохое про Анастаию, она просто с другой планеты», - призвал комментатор.

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Фото: instagram.com/volochkova_art
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