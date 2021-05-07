Бузова рассказала о своем состоянии в больнице

«Я не знаю, то ли это наркоз, то ли еще. Постоянно плачу, я не могу встать с кровати пока еще. Очень сильная слабость, температура поднялась. Думаю, что станет легче, я вам все расскажу, но легче не становится», - сообщила Бузова со слезами на глазах.

Певица извинилась перед своими поклонниками за их переживания. «Главное, все самое страшное позади. Сейчас нужно только восстанавливаться», — отметила она.

«Ольга находится действительно в больнице. Операция уже проведена. Сейчас за ее состоянием следят лучшие врачи», — заявил пиар-директор Бузовой Антон Богославский.

