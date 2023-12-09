Волгоград на сутки переименовали в Сталинград

Ранее Волгоградская областная дума приняла поправки, согласно которым для переименования Волгограда потребуется провести областной референдум, а не местный, как предусматривалось раньше. Речь идет о внесении изменений в статью 13 закона «Об административно-территориальном устройстве Волгоградской области». До сих пор действовало положение о том, что в референдуме о переименовании населенного пункта могут участвовать только его жители.

Референдум по вопросу переименования Волгограда в Сталинград с большой вероятностью состоится, однако нельзя утверждать, что его результаты будут положительными, заявил директор Центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов «Радиоточке НСН».

