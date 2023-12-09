Волгоград на сутки переименовали в Сталинград
Волгоградская городская дума приняла решение на сутки вернуть населенному пункту название Сталинград, сообщается в Telegram-канале местной администрации.
Отмечается, что решение было принято в связи с празднованием Дня Героев Отечества. В связи с решением муниципальных властей Волгограду возвращают наименование Сталинград девять раз в году по определенным праздникам.
Ранее Волгоградская областная дума приняла поправки, согласно которым для переименования Волгограда потребуется провести областной референдум, а не местный, как предусматривалось раньше. Речь идет о внесении изменений в статью 13 закона «Об административно-территориальном устройстве Волгоградской области». До сих пор действовало положение о том, что в референдуме о переименовании населенного пункта могут участвовать только его жители.
Референдум по вопросу переименования Волгограда в Сталинград с большой вероятностью состоится, однако нельзя утверждать, что его результаты будут положительными, заявил директор Центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru