В Москве задержали 107 участников автопробега «Богатых и успешных»

Московская полиция задержала 107 человек, намеревавшихся принять участие в несогласованном автопробеге элитных автомобилей в центре столицы, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

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В сообщении говорится, что в отношении задержанных было составлено 118 административных материалов, в том числе по статье «организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

«Автомобили правонарушителей помещены на специализированную стоянку. Правопорядок и безопасность граждан обеспечены в полном объёме», - добавили в полиции.

Ранее Таганский суд Москвы на 15 суток арестовал организатора автопробега «Богатых и успешных» Алексея Хитрова, который отметил, что инициатором мероприятия был его брат-близнец, также получивший 15 суток ареста.

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ФОТО: РИА Новости
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