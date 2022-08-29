В Москве задержали 107 участников автопробега «Богатых и успешных»

В сообщении говорится, что в отношении задержанных было составлено 118 административных материалов, в том числе по статье «организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

«Автомобили правонарушителей помещены на специализированную стоянку. Правопорядок и безопасность граждан обеспечены в полном объёме», - добавили в полиции.

Ранее Таганский суд Москвы на 15 суток арестовал организатора автопробега «Богатых и успешных» Алексея Хитрова, который отметил, что инициатором мероприятия был его брат-близнец, также получивший 15 суток ареста.

