Водителей проверят на алкоголизм и наркозависимость

Будущих водителей будут проверять на хронический алкоголизм и наркотики, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект Минздрава.

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Гражданам нужно будет сдать кровь и мочу, если врач заподозрит у них признаки хронического алкоголизма или наркозависимости. При этом автомобилисты, лишенные прав за пьяное вождение, должны будут пройти проверку в любом случае. Критерии, по которым медики будут определять хронических алкоголиков и наркоманов, не уточняются.

Если результаты тестов окажутся положительными, то водителям придется пройти полноценное обследование в специализированной клинике для постановки диагноза. Сообщается, что приказ вступит в силу с 1 января 2022 года. Сейчас проект оценивается в Аналитическом центре при правительстве. Ранее «Известия» писали об ужесточении уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ТестАлкоголизмНаркотикиВодительское УдостоверениеВодительские Права
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