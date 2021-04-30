Водителей проверят на алкоголизм и наркозависимость
Будущих водителей будут проверять на хронический алкоголизм и наркотики, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект Минздрава.
Гражданам нужно будет сдать кровь и мочу, если врач заподозрит у них признаки хронического алкоголизма или наркозависимости. При этом автомобилисты, лишенные прав за пьяное вождение, должны будут пройти проверку в любом случае. Критерии, по которым медики будут определять хронических алкоголиков и наркоманов, не уточняются.
Если результаты тестов окажутся положительными, то водителям придется пройти полноценное обследование в специализированной клинике для постановки диагноза. Сообщается, что приказ вступит в силу с 1 января 2022 года. Сейчас проект оценивается в Аналитическом центре при правительстве. Ранее «Известия» писали об ужесточении уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде.
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