В Сочи водитель Lamborghini на скорости врезался в ограждение

ДТП с участием автомобиля марки Lamborghini произошла в Сочи, стоимость такой машины оценивается в 17 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УГИБДД по Краснодарскому краю.

По данным инспекции, автомобиль на значительной скорости врезался в дорожное ограждение, не справившись с управлением на мокрой дороге. В результате аварии никто не пострадал.

Агентство уточняет, что поврежденный автомобиль модели Lamborghini Urus продается от 17 миллионов рублей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвтомобильСочиДТП
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