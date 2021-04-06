В Сочи водитель Lamborghini на скорости врезался в ограждение

ДТП с участием автомобиля марки Lamborghini произошла в Сочи, стоимость такой машины оценивается в 17 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УГИБДД по Краснодарскому краю.

По данным инспекции, автомобиль на значительной скорости врезался в дорожное ограждение, не справившись с управлением на мокрой дороге. В результате аварии никто не пострадал.

Агентство уточняет, что поврежденный автомобиль модели Lamborghini Urus продается от 17 миллионов рублей.