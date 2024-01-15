Во Владивостоке произошла драка между водителями автобусов
15 января 202406:02
15 января в центре Владивостока два водителя автобусов подрались на остановке, сообщает городская администрация.
По факту драки управлением транспорта мэрии проводится проверка. Материалы также будут переданы в правоохранительные органы.
Конфликт произошел после того, как один водитель «подрезал» другого. Шоферов разняли прохожие.
Ранее в Алма-Ате автобус врезался в толпу на остановке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru