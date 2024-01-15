Во Владивостоке произошла драка между водителями автобусов

15 января в центре Владивостока два водителя автобусов подрались на остановке, сообщает городская администрация.

В Волгодонске подрались около 30 мужчин

По факту драки управлением транспорта мэрии проводится проверка. Материалы также будут переданы в правоохранительные органы.

Конфликт произошел после того, как один водитель «подрезал» другого. Шоферов разняли прохожие.

Ранее в Алма-Ате автобус врезался в толпу на остановке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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