Во Владивостоке произошла драка между водителями автобусов

По факту драки управлением транспорта мэрии проводится проверка. Материалы также будут переданы в правоохранительные органы.

Конфликт произошел после того, как один водитель «подрезал» другого. Шоферов разняли прохожие.

Ранее в Алма-Ате автобус врезался в толпу на остановке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

