Депутат Бессараб объяснила декриминализацию статьи о домашнем насилии

Депутат Госдумы Светлана Бессараб в пресс-центре НСН назвала закон о профилактике домашнего насилия спорным.

«Почему мы декриминализировали статью о домашнем насилии? Потому что недопустимо, когда бытовая драка наказывалась по закону строже, чем какая-то драка на улице. Из всего этого родили те споры, есть недовольства общественности этим законом, основанные и на российском менталитете, что небольшой патриархат у нас в обществе сохраняется», - отметила она.

Правительство не учло в Национальной стратегии действий в интересах женщин ряд важных вопросов и исключило из формулировок «насилие», заявила почетный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в пресс-центре НСН.

