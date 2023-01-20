Депутат Бессараб объяснила декриминализацию статьи о домашнем насилии
Светлана Бессараб заявила, что общественность недовольна положениями закона о профилактике домашнего насилия, в обществе в той или иной форме сохраняется патриархат.
Депутат Госдумы Светлана Бессараб в пресс-центре НСН назвала закон о профилактике домашнего насилия спорным.
«Почему мы декриминализировали статью о домашнем насилии? Потому что недопустимо, когда бытовая драка наказывалась по закону строже, чем какая-то драка на улице. Из всего этого родили те споры, есть недовольства общественности этим законом, основанные и на российском менталитете, что небольшой патриархат у нас в обществе сохраняется», - отметила она.
Правительство не учло в Национальной стратегии действий в интересах женщин ряд важных вопросов и исключило из формулировок «насилие», заявила почетный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+6 078 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 698 / сут.
- В ЕС полностью исчерпаны запасы советского оружия
- Картаполов опроверг слова Останиной об отсрочке для отцов детей-инвалидов
- Собянин сообщил о завершении уникального проекта реабилитации Битцевского леса
- Козак стал главным претендентом на пост главы Счетной палаты
- Путин обсудил с Совбезом РФ ход спецоперации на Украине
- Депутат Бессараб отвергла введение квот для женщин на работе
- Минобороны: ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Лобковое в Запорожской области
- Глава Пентагона пообещал поддерживать Украину так долго, как это потребуется
- В Думу внесли законопроект о праве Росгвардии командировать сотрудников в госорганы
- Адвокат предложила принять закон о равной зарплате для мужчин и женщин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru