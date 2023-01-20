Депутат Бессараб объяснила декриминализацию статьи о домашнем насилии

Светлана Бессараб заявила, что общественность недовольна положениями закона о профилактике домашнего насилия, в обществе в той или иной форме сохраняется патриархат. 

Депутат Госдумы Светлана Бессараб в пресс-центре НСН назвала закон о профилактике домашнего насилия спорным.

«Почему мы декриминализировали статью о домашнем насилии? Потому что недопустимо, когда бытовая драка наказывалась по закону строже, чем какая-то драка на улице. Из всего этого родили те споры, есть недовольства общественности этим законом, основанные и на российском менталитете, что небольшой патриархат у нас в обществе сохраняется», - отметила она.

Правительство не учло в Национальной стратегии действий в интересах женщин ряд важных вопросов и исключило из формулировок «насилие», заявила почетный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:НасилиеЗаконЖенщины
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