Власти Запорожской области заявили, что Украина перешла к терроризму в регионе

Украинские спецслужбы начали запугивать население подконтрольных России территорий Запорожской области диверсиями и терактами. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

В Бердянске произошел взрыв

Ранее стало известно, что теракты произошли на трансформаторной подстанции в Бердянске и возле здания полиции в Мелитополе.

«Сначала они обстреливали наш регион ракетами "Точка-У", затем в ход пошли ударные беспилотники. Но ничего у них не вышло. <...> Поэтому теперь они перешли к тактике террора через взрывы, закладки оружия, диверсии», — рассказал Рогов.

По словам чиновника, самое страшное для киевского режима — мирная и счастливая жизнь в регионах, контролируемых РФ, поэтому «националисты будут пытаться делать все возможное, чтобы нарушить мирную жизнь, терроризировать людей и держать их в страхе». Рогов подчеркнул, что такая тактика — это «чистый терроризм», но нельзя допустить, чтобы местное население запугивали и дальше.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ТерроризмРегионыУкраина
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