Песков заявил, что интересы безопасности важнее ношения никабов
Интересы безопасности важнее соблюдения некоторых традиций. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Выступая на Фестивале новых медиа в «Сенеже», он указал, что речь идёт, в том числе о ношении никабов.
По его словам, в ситуациях, когда необходимо обеспечить безопасность, «люди с закрытыми лицами противоречат задачам», стоящими перед стражами порядка.
«Я считаю, что когда такая ситуация и когда интересы обеспечения безопасности диктуют такую необходимость, то все, включая мусульман, должны к этому относиться к полным уважением», - заключил представитель Кремля.
Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что запрет на ношение никаба не относится к сфере прав человека и не может быть решен в рамках общественной дискуссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru