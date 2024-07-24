Песков заявил, что интересы безопасности важнее ношения никабов

Выступая на Фестивале новых медиа в «Сенеже», он указал, что речь идёт, в том числе о ношении никабов.

По его словам, в ситуациях, когда необходимо обеспечить безопасность, «люди с закрытыми лицами противоречат задачам», стоящими перед стражами порядка.

«Я считаю, что когда такая ситуация и когда интересы обеспечения безопасности диктуют такую необходимость, то все, включая мусульман, должны к этому относиться к полным уважением», - заключил представитель Кремля.

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что запрет на ношение никаба не относится к сфере прав человека и не может быть решен в рамках общественной дискуссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

