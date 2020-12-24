Власти Петербурга сообщили о снижении числа госпитализаций с коронавирусом

Координационный совет Санкт-Петербурга по противодействию распространению коронавируса сообщил о стабилизациии эпидемического процесса в городе, передаёт ТАСС.

В сообщении уточняется, что на 24 декабря 2020 года зарегистрировано 903 госпитализации взрослых, что на 6,5% меньше, чем 17 декабря. При этом количество госпитализированных за неделю увеличилось только на 0,5%.

В совете отметили, что стабилизация эпидемического процесса объясняется действием ограничительных мер, которые ввело правительством города. Однако, в случае несоблюдения масочного режима, социальной дистанции и других противоэпидемических мер, не исключается возобновление роста распространения инфекции.

По данным на 24 декабря, в Санкт-Петербурге зафиксировано 215 830 случаев заражения COVID-19, в том числе 3 756 - за последние сутки. С начала пандемии 126 171 человек выздоровели, 7 146 пациентов умерли.

