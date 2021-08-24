Власти Петербурга разрешат работу аквапарков и аттракционов
Ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, отменят в Санкт-Петербурге с 27 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Так, власти разрешат работу расположенных в торговых центрах объектов развлечения и досуга, аквапарков и аттракционов, доступ посетителей в детские игровые комнаты, а также на спортивные и физкультурные мероприятия, отмечает RT.
При этом досуговым и развлекательным объектам в ТЦ необходимо обеспечить проведение вакцинации работников и ограничить количество посетителей до не более одного человека на 4 квадратных метра площади.
Кроме того, аттракционам разрешено принимать не более одного посетителя на 12 квадратных метров площади объекта.
Также власти разрешили увеличить численность гостей конгрессно-выставочных, торжественных и досуговых мероприятий с 75 до тысячи человек. При этом необходимо соблюдать санитарные правила.
За минувшие сутки в Санкт-Петербурге зарегистрировали 600 новых случаев коронавируса, отмечает Газета.ру.
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