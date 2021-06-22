Власти Москвы оценили вероятность введения локдауна

Решение о локдауне нужно принимать в крайнем случае, так как это негативно сказывается на экономике города. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия-24».

По ее словам, локдаун – самый эффективный способ остановить эпидемию, закрытие города способствует снижению заболеваемости уже через две-три недели, но это наносит колоссальный удар по экономике города.