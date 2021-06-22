Власти Москвы оценили вероятность введения локдауна

Решение о локдауне нужно принимать в крайнем случае, так как это негативно сказывается на экономике города. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия-24».

По ее словам, локдаун – самый эффективный способ остановить эпидемию, закрытие города способствует снижению заболеваемости уже через две-три недели, но это наносит колоссальный удар по экономике города.

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Ракова отметила, что в прошлом году у властей не было выбора, сейчас есть вакцина и ситуация выглядит совсем иначе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому столичные заведения общественного питания с 28 июня смогут посещать только граждане, прошедшие вакцинацию от коронавируса.

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ФОТО: Владимир Трефилов//РИА Новости
ТЕГИ:Коронавирус
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