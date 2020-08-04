Клименко: хакеры не смогут продать данные участников электронного голосования

Мошенники в даркнете пытаются продать утекшие в интернет данные участников электронного голосования по поправкам к Конституции, проходившего с 25 июня по 1 июля, сообщила газета «Коммерсант». В сети продается порядка 1,1 миллиона паспортных номеров по цене в 1 доллар оптом и 1,5 доллара – в розницу.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко заявил в эфире НСН, что хакеры вряд ли смогу продать украденные данные.

«Достаточно сложный вопрос, насколько просто номера паспортов являются персональными данными. Получилось некрасиво, но я к этому отношусь достаточно спокойно. Честно говоря, я не знаю потребителя, кому бы были нужны номера паспортов. Сами по себе они ценности не представляют, так что я бы здесь не паниковал» - сказал Клименко.