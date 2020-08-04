Клименко: хакеры не смогут продать данные участников электронного голосования

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко рассказал НСН, почему хакеры не смогут продать данные избирателей, утекшие в интернет.

Мошенники в даркнете пытаются продать утекшие в интернет данные участников электронного голосования по поправкам к Конституции, проходившего с 25 июня по 1 июля, сообщила газета «Коммерсант». В сети продается порядка 1,1 миллиона паспортных номеров по цене в 1 доллар оптом и 1,5 доллара – в розницу.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко заявил в эфире НСН, что хакеры вряд ли смогу продать украденные данные.

«Достаточно сложный вопрос, насколько просто номера паспортов являются персональными данными. Получилось некрасиво, но я к этому отношусь достаточно спокойно. Честно говоря, я не знаю потребителя, кому бы были нужны номера паспортов. Сами по себе они ценности не представляют, так что я бы здесь не паниковал» - сказал Клименко.

Личные данные миллиона московских водителей продаются в сети

По его мнению, департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы просто выпустил сырой продукт.

«ДИТ Москвы, наверное, потерял некоторую квалификацию со времен прошлого руководителя. Раньше они отличались качеством своих продуктов, а сейчас во время цифровых пропусков в пандемию всплыли истории с недоделками, низкой коммуникацией и обратной связью. То есть сам продукт оказался слабоват, хотя я в этом особенного криминала не вижу», - считает экс-советник пр.

В России 1 июля завершилось голосование по поправкам к Конституции РФ. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, поправки поддержали 77,92 % россиян, против высказались 21, 27 %. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников в беседе с НСН выразил мнение, что россияне проголосовали за главу государства Владимира Путина, а не за новую редакцию Конституции.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:ГолосованиеХакеры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры