Реабилитационный центр для участников спецоперации появится в Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Телеграм-канале сообщил, что одним из выполненных наказов избирателей станет создание в регионе реабилитационного центра для вернувшихся участников спецоперации.

«Там они смогут получить психологическую помощь, которая поможет им адаптироваться к мирной жизни», - рассказал губернатор.

По его словам, такие центры организуются по всей стране по инициативе президента РФ.

Шапша также отметил помощь, которую оказывают волонтеры из Калужской области в подшефном Первомайске ЛНР.

«Уже восстановлено теплоснабжение почти ста домов, ведется работа по восстановлению водопровода и газоснабжения, также волонтеры занимаются организацией новогодних праздников для детей, с елкой и подарками», - добавил глава области.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
ТЕГИ:ГубернаторСпецоперацияРеабилитацияКалужская Область
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