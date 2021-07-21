Власти Хорватии обязали россиян сдавать тест на коронавирус
Туристы, въезжающие в Хорватию из России, Великобритании и Кипра, с 26 июля обязаны будут предоставить отрицательный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает хорватский институт общественного здоровья.
Как отмечается в сообщении на официальном портале ведомства, мера была введена из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в указанных странах. Тест для прибывающих из эти государств обязателен вне зависимости от наличия прививки от COVID-19 или антител к вирусу.
Исследование должно быть пройдено в течение 48 часов в случае экспресс-теста или 72 часов при ПЦР-тестировании.
Ранее власти Хорватии ввели обязательное ПЦР-тестирование для граждан, въезжающих в страну из ЮАР, Бразилии, Занзибара и Индии.
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