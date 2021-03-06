Владимир Путин поздравил Валентину Терешкову с днем рождения
Глава России Владимир Путин поздравил с днем рождения первую в мире женщину-космонавта, Героя Советского Союза, депутата Госдумы РФ Валентину Терешкову. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Ваш жизненный, профессиональный путь заслуживает глубокого уважения. Вы первой из женщин покорили Космос, вписали героические, незабываемые страницы в историю нашей страны», - отметил президент.
Путин отметил востребованность знания и опыта Терешковой в общественной и законотворческой деятельности. Президент России пожелал легендарной летчице-космонавту всего наилучшего и поздравил с Международным женским днем.
Напомним, в 2020 году Валентина Терешкова предложила «обнулить» президентские сроки Владимира Путина, после чего соответствующая поправка была внесена в Конституцию РФ. Таким образом, по итогам принятых поправок, действующий глава государства сможет вновь баллотироваться в президенты в 2024 году.
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