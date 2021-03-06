Владимир Путин поздравил Валентину Терешкову с днем рождения

«Ваш жизненный, профессиональный путь заслуживает глубокого уважения. Вы первой из женщин покорили Космос, вписали героические, незабываемые страницы в историю нашей страны», - отметил президент.

Путин отметил востребованность знания и опыта Терешковой в общественной и законотворческой деятельности. Президент России пожелал легендарной летчице-космонавту всего наилучшего и поздравил с Международным женским днем.

Напомним, в 2020 году Валентина Терешкова предложила «обнулить» президентские сроки Владимира Путина, после чего соответствующая поправка была внесена в Конституцию РФ. Таким образом, по итогам принятых поправок, действующий глава государства сможет вновь баллотироваться в президенты в 2024 году.

