Владимир Путин поздравил спортсменов и работников сферы физической культуры с Днем физкультурника

Президент России Владимир Путин поздравил спортсменов и работников сферы физической культуры и спорта с Днем физкультурника. Телеграмма с поздравлениями опубликована на сайте Кремля, передает ТАСС.

В ней российский лидер отметил рост популярности ЗОЖ, а также заявил, что спорт «укрепляет здоровье, закаляет характер, учит преодолевать трудности, добиваться поставленных целей, приносит радость побед и дружеского общения».

Глава государства добавил, что для занятий спортом нужно создавать удобную и качественную спортивную инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что более 80 социальных и спортивных объектов построено в промзонах Москвы за 10 лет.



