Владимир Путин поздравил спортсменов и работников сферы физической культуры с Днем физкультурника
Президент России Владимир Путин поздравил спортсменов и работников сферы физической культуры и спорта с Днем физкультурника. Телеграмма с поздравлениями опубликована на сайте Кремля, передает ТАСС.
В ней российский лидер отметил рост популярности ЗОЖ, а также заявил, что спорт «укрепляет здоровье, закаляет характер, учит преодолевать трудности, добиваться поставленных целей, приносит радость побед и дружеского общения».
Глава государства добавил, что для занятий спортом нужно создавать удобную и качественную спортивную инфраструктуру.
Ранее сообщалось, что более 80 социальных и спортивных объектов построено в промзонах Москвы за 10 лет.
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