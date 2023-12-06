Владелец напавшего на детей в Калуге стаффорда выплатит 450 тысяч рублей

Инцидент произошёл в Калуге в ноябре. Во дворе дома собака напала на девочку, которую спас подбежавший таксист - этот эпизод попал на видео и распространился в соцсетях. После этого пёс забежал за угол дома, где напал на мальчика - ребёнка спас военнослужащий.

По решению суда владелец стаффорда должен выплатить 450 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда - 200 тысяч в пользу девочки и 250 тысяч в пользу мальчика.

Ранее в Оренбургской области бродячие собаки напали на девушку. Она смогла убежать от стаи и спрятаться в автомобиле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

