Собака президента Молдавии Санду укусила главу Австрии
Собака лидера Молдавии Майи Санду укусила президента Австрии Александера Ван дер Беллена.
Глава Австрии хотел погладить собаку, однако пес укусил политика за палец. Инцидент произошел во время прогулки лидеров во дворе здания администрации президента Молдавии.
Санду извинилась за поведение питомца. На встречу со спикером парламента Молдавии президенту Австрии пришлось прийти с пластырем на руке.
Как утверждает «ТВР-Молдова», Санду решила приютить собаку после того, как ее сбила машина.
Ранее сообщалось, что собака президента США Джо Байдена Коммандер укусила агента Секретной службы в Белом доме. По данным The New York Post, с октября 2022 года по январь 2023-го овчарка покусала минимум семь человек, передает «Радиоточка НСН».
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