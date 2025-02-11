ВККС разрешила возбудить дело против судьи из Ингушетии за связи с ОПГ

Согласно представлению руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина, судья принял решение об освобождении родственников террористов, которые были причастны к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года и подрыву «Невского экспресса» в 2009 году.

По одной из версий, Ярыжев действовал по просьбе председателя Совета судей республики Ингушетии Магомеда Аушева. В итоге обвиняемые по делу о подрыве поезда получили условные сроки. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Аушева ранее уже лишили статуса судьи, он стал фигурантом уголовного дела.

