ВККС разрешила возбудить дело против судьи из Ингушетии за связи с ОПГ
Высшая квалификационная коллегия судей позволила возбудить уголовного дела в отношении судьи Назрановского районного суда Ингушетии Алихана Ярыжева по подозрению в связи с преступной группировкой. Заседание коллегии состоялось 11 февраля.
Согласно представлению руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина, судья принял решение об освобождении родственников террористов, которые были причастны к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года и подрыву «Невского экспресса» в 2009 году.
По одной из версий, Ярыжев действовал по просьбе председателя Совета судей республики Ингушетии Магомеда Аушева. В итоге обвиняемые по делу о подрыве поезда получили условные сроки. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Аушева ранее уже лишили статуса судьи, он стал фигурантом уголовного дела.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru