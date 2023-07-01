Вице-спикер Госдумы Чернышов призвал учить детей подавать сигнал о помощи

Накануне в социальных сетях распространилось видео, на котором девочка подала сигнал о помощи прямо во время репортажа передачи «Мужское и Женское» на Первом канале. Съемочная группа написала заявление в СК после бурной реакции зрителей.

По словам Чернышова, жесту, обозначающему сигнал о домашнем насилии, необходимо предать федеральный статус. Парламентарий отметил, что о сигнале следует рассказывать в социальной рекламе и включить в программу образования.

Также Чернышов сообщил, что уже подготовил соответствующее обращение на имя министра просвещения, передает «Радиоточка НСН».

