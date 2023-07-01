Вице-спикер Госдумы Чернышов призвал учить детей подавать сигнал о помощи
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов в беседе с РИА Новости призвал рассказывать детям, как подавать сигналы о помощи.
Накануне в социальных сетях распространилось видео, на котором девочка подала сигнал о помощи прямо во время репортажа передачи «Мужское и Женское» на Первом канале. Съемочная группа написала заявление в СК после бурной реакции зрителей.
По словам Чернышова, жесту, обозначающему сигнал о домашнем насилии, необходимо предать федеральный статус. Парламентарий отметил, что о сигнале следует рассказывать в социальной рекламе и включить в программу образования.
Также Чернышов сообщил, что уже подготовил соответствующее обращение на имя министра просвещения, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Потраченные на Украину деньги пригодились бы французам»: Медведев дал совет Макрону
- Вице-спикер Госдумы Чернышов призвал учить детей подавать сигнал о помощи
- В Казахстане введут строгие ограничения для электросамокатов
- Пятеро детей пострадали из-за обстрела ВСУ города Токмак в Запорожской области
- Три человека погибли в ДТП под Саратовом
- На станции метро «Каширская» в Москве мужчина упал на пути
- Воздушный шар с людьми рухнул в Дагестане
- В Петербурге демонтировали вывеску «ЧВК Вагнер Центр»
- Украинские военные обстреляли село Карабаново в Белгородской области
- Пробка в сторону Крымского моста со стороны Кубани сократилась до 7 км
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru