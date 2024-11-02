Вице-премьер Григоренко призвал оптимизировать персонал контрольных органов в РФ

Численность сотрудников контрольно-надзорных органов в России следует оптимизировать, а оставшимся увеличить зарплату, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, сообщает «Интерфакс».

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По его словам, учитывая цифровизацию в стране и сокращение числа проверок, людям там просто нечего делать.

«Не говорю, что они плохие, я говорю о том, что мир сильно поменялся, вообще бизнес поменялся, процедуры поменялись, а мы как на карете или на лошади приехали, так и ездим, хотя уже асфальт давно и автобаны», - добавил Григоренко.

Ранее Григоренко заявил, что регуляторная гильотина позволила бизнесу сэкономить 200 млрд рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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