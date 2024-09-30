Григоренко: Число пользователей интернета в России за 26 лет выросло в 100 раз

Число пользователей интернета в России за 26 лет, с начала празднования Дня интернета, выросло в 100 раз, рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко, передает РИА Новости.

Он рассказал, что за это время число пользователей с одного миллиона человек выросло до более чем 110 миллионов. Также Россия занимает первое место в Европе по числу пользователей интернета.