Григоренко: Число пользователей интернета в России за 26 лет выросло в 100 раз

Число пользователей интернета в России за 26 лет, с начала празднования Дня интернета, выросло в 100 раз, рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко, передает РИА Новости.

Он рассказал, что за это время число пользователей с одного миллиона человек выросло до более чем 110 миллионов. Также Россия занимает первое место в Европе по числу пользователей интернета.

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Правительство России рассматривает предложение ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» об особой государственной награде для отличившихся айтишников. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Как сообщил «Радиоточке НСН» IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия» Алексей Ермаков, дефицит IT-специалистов в России оценивается примерно в 500-700 тысяч человек.

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ФОТО: ТАСС / IMAGO / Science Photo Library
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