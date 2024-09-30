Григоренко: Число пользователей интернета в России за 26 лет выросло в 100 раз
Число пользователей интернета в России за 26 лет, с начала празднования Дня интернета, выросло в 100 раз, рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко, передает РИА Новости.
Он рассказал, что за это время число пользователей с одного миллиона человек выросло до более чем 110 миллионов. Также Россия занимает первое место в Европе по числу пользователей интернета.
Правительство России рассматривает предложение ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» об особой государственной награде для отличившихся айтишников. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Как сообщил «Радиоточке НСН» IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия» Алексей Ермаков, дефицит IT-специалистов в России оценивается примерно в 500-700 тысяч человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru