Вице-мэр Ракова: в Москве предложили перевести в «цифру» справки по болезни школьников
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что возможность автоматически передавать в школы и детские сады электронные справки о временной нетрудоспособности ребёнка будет доступна частным и федеральным клиникам, сообщает пресс-служба московского правительства.
По её словам, благодаря проекту учителя сразу будут видеть в электронном журнале информацию о периоде освобождения ребёнка от занятий, и в 2021 году он «освободил москвичей от сбора 2,5 миллиона лишних бумажных справок».
Мы продолжаем развитие сервиса — приглашаем к участию в проекте частные и федеральные клиники. Приём заявок уже открыт, принять участие могут любые лицензированные медицинские организации», — отметила она.
Ракова пояснила, что для участия в проекте у медорганизации должна быть действующая лицензия, потребуется пройти процедуру подключения к системе ЕМИАС.
Ранее в Дептрансе Москвы заявили, что с 1 мая пополнять льготные проездные можно на 30 или 90 дней. Новшество коснулось 1 млн школьников, студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажёров, сообщает RT.
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