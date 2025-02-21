Вице-губернатор Ростовской области Рачаловский отправлен под домашний арест
Суд отправил под домашний арест замгубернатора Ростовской области Константина Рычаловского, сообщает «Интерфакс».
Чиновник проходит в качестве подозреваемого по уголовному делу о превышении полномочий.
По данным следствия, Рычаловский выдавал субсидии сельскохозяйственным предприятиям Ростовской области, которые после этого объявляли о банкротстве.
Предварительный ущерб государству оценивается в 155,2 млн рублей.
Ранее стало известно, что главу Минтранса Ростовской области подозревают в нарушении закона об оружии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru