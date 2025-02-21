Вице-губернатор Ростовской области Рачаловский отправлен под домашний арест

Чиновник проходит в качестве подозреваемого по уголовному делу о превышении полномочий.

По данным следствия, Рычаловский выдавал субсидии сельскохозяйственным предприятиям Ростовской области, которые после этого объявляли о банкротстве.

Предварительный ущерб государству оценивается в 155,2 млн рублей.

Ранее стало известно, что главу Минтранса Ростовской области подозревают в нарушении закона об оружии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

